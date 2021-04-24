المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن سعر الدولار

2021/04/24 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقعت اللجنة المالية النيابية، السبت، بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، لافتة الى قدرة البنك المركزي على ضبط سعره الحالي في السوق والحيلولة دون ارتفاعه أكثر.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح تابعه NRT عربية، (24 نيسان 2021)، ان "سعر الصرف الحالي والبالغ 1450 دينارا مقابل الدولار والمحدد من قبل البنك المركزي قد يستمر لسنوات إذ لا يمكن تخفيضه لأن الموازنة بنيت عليه".

وأضاف ميرزا، "بالنسبة لارتفاع سعر الدولار لما فوق الـ 1470 دينارا نعتقد أن هناك محاولة من البنك المركزي لإيقاف الارتفاع"، موضحا ان "البنك لديه خزين استراتيجي من الدولار ومن الممكن ان يساهم باستقرار سعر الصرف وعدم ارتفاعه أكثر من ذلك".

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