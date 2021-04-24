2021/04/24 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 18 دقیقة

1514 مشاهدة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، ان هدف بلاده القضاء التام على الإرهاب في تركيا والعراق وسوريا، وإنقاذ المواطنين منه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه أردوغان بمركز قيادة "عملية مخلب البرق ومخلب الصاعقة" ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وشدد أردوغان على أنه "لا مكان للمنظمة الانفصالية (بي كا كا) ولا للإرهاب في مستقبل تركيا والعراق وسوريا"، مشيرا إلى أن "هدف تركيا القضاء التام على الإرهاب الذي يراد وجوده على حدودنا الجنوبية".

وأضاف الرئيس التركي، ان بلاده مصممة بالقضاء على الإرهاب وإنقاذ مواطنينا من هذا البلاء.

واطلق الجيش التركي، اليوم السبت، عملية عسكرية برية ضد "حزب العمال الكوردستاني" في منطقة متينا ضمن مناطق اقليم كوردستان.

وأكدت تقارير إخبارية تركية إنزال وحدات قوات خاصة تابعة للجيش التركي في هذه المنطقة تحت غطاء مقاتلات "إف-16" وطائرات مسيرة ومروحيات عسكرية ومدفعية.

وبحسب التقارير، فان القوات التركية تستهدف مواقع لـ"حزب العمال" في متينا ومناطق محيطة، منها قارا وقنديل وأفاسين وباسيان والزاب.

كما وأكدت وسائل إعلام كوردية تنفيذ الجيش التركي عملية إنزال في متينا الليلة الماضية.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يتحدث عن اجتياح العراق: مصممون على تحقيق الهدف) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يتحدث عن اجتياح العراق: مصممون على تحقيق الهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).