وزارة فتنة أم وزارة ثقافة

2021/04/24 | 18:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين القاصد

في خطوة غريبة من نوعها، لا يحتاجها

سعدي يوسف نفسه، أعلن وزير الثقافة عن

تكريم سعدي يوسف ومتابعة حالته الصحية

وخاطب وزارة الخارجية بهذا الصدد.

سعدي يوسف..



الشيوعي الأخير كما يسمي

نف

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