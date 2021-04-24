بينها الكولا.. مشروبات تضر بصحة الكبد

2021/04/24 | 18:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع يعد الكبد أحد أعضاء الجسم الأساسية، حيث يقوم بمهام متعددة تصل لـ 500 وظيفة، ومن أهم وظائفه أنه يقوم بدور كبير في إزالة السموم من الجسم والمواد الضارة الأخرى.وينتج الكبد أيضا ”الصفراء“ التي تُساعد على الهضم، كما يستقلب البروتينات والدهون والكربوهيدرات ويخزن الفيتامينات والمعادن ومسؤول أيضا عن الوظائف المناعية".وتحتوي مشروبات الحمضيات بنكهة البرتقال على 5% عصير فاكهة حقيقية، ويحتوي باقي المشروب على ماء وشراب الذرة عالي الفركتوز مع مركبات الكربون الهيدروفلورية التي تعد أرخص من السكر، إلا أنها تسبب ضررا كبيرا للكبد".يؤدي شرب الكثير من الصودا إلى زيادة الوزن التي ترتبط بمرض الكبد الدهني"، وربط الباحثون الشرب المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وبخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة".ولا يعد الفركتوز المسبب الوحيد لأمراض الكبد، وربط الباحثون أيضا بين تناول الكوكاكولا الدايت ومشروبات الفاكهة المحلاة بأمراض الكبد الدهنية؛ بسبب احتوائه على الأسبارتام الذي يساهم في تراكم الدهون".

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