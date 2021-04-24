"قادمة من إيران".. هجوم على ناقلة نفط قبالة الساحل السوري

2021/04/24 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط السورية، السبت، تعرض ناقلة نفط قبالة سواحلها على البحر المتوسط إلى هجوم بـ"طائرة مسيرة" مما تسبب بنشوب حريق في أحد خزانتها.

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