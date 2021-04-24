نائب يطالب بإقالة وزير الثقافة: يتحدى مشاعر

2021/04/24 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملايين المسلمين بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب النائب عن كتلة صادقون النيابية، حسن سالم، اليوم السبت، بإقالة وزير الثقافة حسن ناظم، لتعاطفه مع الملحدين والمسيئين للرموز الدينية، في إشارة للشاعر العراقي سعدي يوسف.وقال سالم […]

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