2021/04/24 | 18:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كشف قتلة الهاشمي" يفجّر سجالاً بين ملا طلال ويحيى رسول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 18:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كشف قتلة الهاشمي" يفجّر سجالاً بين ملا طلال ويحيى رسول) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كشف قتلة الهاشمي" يفجّر سجالاً بين ملا طلال ويحيى رسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).