تصريح من عضو بالمالية النيابية بشأن سعر صرف الدولار

2021/04/24 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

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توقع عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، اليوم السبت، بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، فيما أشار إلى قدرة البنك المركزي على ضبط سعره الحالي في السوق والحيلولة دون ارتفاعه أكثر.وقال ميرزا في تصريح صحفي، إن "سعر الصرف الحالي والبالغ 1450 دينارا مقابل الدولار والمحدد من قبل البنك المركزي قد يستمر لسنوات إذ لا يمكن تخفيضه لأن الموازنة بنيت عليه".وأضاف: "بالنسبة لارتفاع سعر الدولار لما فوق الـ 1470 دينارا نعتقد أن هناك محاولة من البنك المركزي لإيقاف الارتفاع، البنك لديه خزين استراتيجي من الدولار ومن الممكن ان يساهم باستقرار سعر الصرف وعدم ارتفاعه أكثر من ذلك".وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قد أكدت، يوم أمس، أن معالجات ارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى عامل الوقت بهدف تحقيق استقرار في السوق.

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