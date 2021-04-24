الشرطة يرتدي الشارة السوداء بلقاء الاهلي في الابطال لوفاة مصطفى سعدون

2021/04/24 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت ( 24 نيسان 2021)، على إرتداء لاعبي الشرطة الشارة السوداء في لقاء الاهلي السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا والتي ستقام اليوم في ملعب الجوهرة المشعة بجدة السعودية وذلك بسبب وفاة حارس مرمى النفط.

وذكر نادي الشررطة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الاتحاد الآسيوي وافق على طلب وفد الشرطة بإرتداء لاعبي الفريق الشارة السوداء في لقاء الاهلي السعودي بدوري ابطال آسيا مساء اليوم السبت وذلك لوفاة حارس مرمى النفط مصطفى سعدون".

وجرى فجر اليوم السبت (24 نيسان 2021) تشييع حارس مرمى النفط مصطفى سعدون بعد أن توفي في مستشفى مدينة الطب ببغداد أثر جلطة دماغية.

وكان حارس مرمى نادي النفط العراقي مصطفى سعدون،قد توفي السبت، في أحد المستشفيات ببغداد، بعد تردي حالته الصحية منذ أيام.

وقال مشرف فريق النفط مشتاق كاظم في تصريح صحفي، قبل ذلك، إن الوضع الصحي للاعب كان حرجاً جداً وغير مستقر بحسب الأطباء المتابعين لحالته"، مبيناً أن "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللاعب بجلطة دماغية مفاجئة".

وأشار كاظم إلى أن هذه الحالة تعدُّ من الحالات المرضية النادرة حيث تصيب واحداً من كل ألف شخص.

وأوضح، أن سعدون وُضِعَ في العناية المركزة وتحت الأجهزة الطبية، لعدة أيام.

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