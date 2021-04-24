2021/04/24 | 18:56 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 06:52 مساءً

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وزير الثقافة يعتذر عن رسالة بشأن الشاعر سعدي يوسف

وزير الثقافة حسن ناظم يقدّم اعتذاراً على الرسالة التي وجهها لوزارة الخارجية بشأن الشاعر سعدي يوسف

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