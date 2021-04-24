وزير الثقافة يقدّم اعتذاراً على الرسالة التي وجهها لوزارة الخارجية بشأن سعدي يوسف

2021/04/24 | 18:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم وزير الثقافة، حسن ناظم، السبت، اعتذارا بعد تقديم كتاب إلى وزارة الخارجية يتضمن طلبا لرعاية الشاعر العراقي سعدي يوسف.وجاء في نص الاعتذار،، أن “الرسالةَ التي وجّهتُها إلى وزارة الخارجية طلباً لرعايةِ الشاعر سعدي يوسف في مرضِهِ انطلقت من بعدٍ إنسانيّ محضٍ أسّسه الإسلام في القرآن الكريم، ونبيّ الرحمة (ص) في أحاديثِهِ وسلوكِهِ، […]

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