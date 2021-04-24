المالية النيابية تتوقع بقاء سعر صرف الدولار الحالي لسنوات

2021/04/24 | 19:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، بقاء سعر الدولار الحالي لسنوات، فيما أشارت إلى قدرة البنك المركزي على ضبط سعره الحالي في السوق والحيلولة دون ارتفاعه أكثر.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، للوكالة الرسمية، إن “سعر الصرف الحالي والبالغ 1450 دينارا مقابل الدولار والمحدد من قبل البنك المركزي قد يستمر لسنوات إذ لا يمكن تخفيضه لأن الموازنة بنيت عليه”.

وأضاف: “بالنسبة لارتفاع سعر الدولار لما فوق الـ 1470 دينارا نعتقد أن هناك محاولة من البنك المركزي لإيقاف الارتفاع، البنك لديه خزين استراتيجي من الدولار ومن الممكن ان يساهم باستقرار سعر الصرف وعدم ارتفاعه أكثر من ذلك”.

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