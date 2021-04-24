2021/04/24 | 19:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يعتذر بسبب طلب الرعاية لسعدي يوسف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 19:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يعتذر بسبب طلب الرعاية لسعدي يوسف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يعتذر بسبب طلب الرعاية لسعدي يوسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).