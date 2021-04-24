2021/04/24 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قدم وزير الثقافة، حسن ناظم، اليوم السبت، اعتذارا عن رسالته للشاعر سعدي يوسف، فيما بين أن دافعه “كان إظهار التعاطف”.وقال ناظم في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الرسالةَ التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة يعتذر عن رسالته لسعدي يوسف: كان دافعي إظهار التعاطف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يعتذر عن رسالته لسعدي يوسف: كان دافعي إظهار التعاطف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يعتذر عن رسالته لسعدي يوسف: كان دافعي إظهار التعاطف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).