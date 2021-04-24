2021/04/24 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

3 مشاهدة

كشفت هيئة الحشد الشعبي، السبت، حقيقة انشاء جامعة الحشد الشعبي.

وقالت مديرية التربية والتعليم في الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 نيسان 21)، ان "وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء غير دقيقة بشأن انشاء جامعة الحشد الشعبي وعن كونها ستستقبل الطلبة الراغبين بالدراسة".

واضاف البيان، انه "نود إعلامكم هنا أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، إذ لا توجد جامعة للحشد الشعبي"، مشيرا الى انه "مشروع مطروح لم تكتمل اجراءاته حتى الآن".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يوضح حقيقة انشاء جامعة له) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يوضح حقيقة انشاء جامعة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).