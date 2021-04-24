استئناف رحلات شركة الجسر العربي للملاحة بين العقبة ونويبع.. الأحد

2021/04/24 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، عن صدور قرار باستئناف رحلات شركة الجسر العربي للملاحة يوم غدٍ الأحد ما بين العقبة ونوبيع.وأوضح السفير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد انقطاع لأكثر من …

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