2021/04/24 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة حسن ناظم يتراجع عن طلب رعاية سعدي يوسف ويقدم اعتذاره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/24 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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