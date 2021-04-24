2021/04/24 | 19:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، بالإبادة بحق الأرمن في عهد العثمانيين.

ووصف بايدن المذبحة التي تعرض لها 1.5 مليون من الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية بالإبادة الجماعية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يعترف بمذبحة الأرمن ’إبادة جماعية’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يعترف بمذبحة الأرمن ’إبادة جماعية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).