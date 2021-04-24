الرئيس الأمريكي يعترف رسميا بإبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية

2021/04/24 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترف بصورة رسمية ارتكاب جريمة إبادة الأرمن في الإمبراطورية العثمانية.

يتبع..

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