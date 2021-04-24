2021/04/24 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم السبت تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا: “تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا” لدى مسافر عبر أحد مطارات البلاد دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646,509 وفق موقع “ووردوميترز إنفو” الذي يتابع إحصائيات كورونا في العالم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10,567 حالة.

التالي

منذ 27 دقيقة

جرحى بإطلاق نار في إحدى ولايات أمريكا

منذ 42 دقيقة

طائفة يهودية تتبرأ من اضطرابات القدس

منذ ساعة واحدة

حريق بناقلة نفط في المياه السورية

منذ ساعتين

ألمانيا تكافح لكسر موجة ثالثة من كورونا وسط قيود مشددة

منذ 5 ساعات

إيران تعلن القضاء على خلية إرهابية شرق البلاد

منذ 9 ساعات

الكويت توقف الرحلات التجارية المباشرة مع الهند بسبب كورونا

منذ 11 ساعة

البنتاغون يرسل حاملة طائرات وقاذفتين لتأمين الانسحاب من أفغانستان

منذ 23 ساعة

الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة للحد من تفشي كورونا

منذ 23 ساعة

القوات المسلحة الأردنية تنتشر على مداخل ومخارج محافظات المملكة

منذ 24 ساعة

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة في سواحل الصويرة‎ بالمغرب

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سويسرا تسجل أول إصابة بكورونا الهندي) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سويسرا تسجل أول إصابة بكورونا الهندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).