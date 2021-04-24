جرحى بإطلاق نار في إحدى ولايات أمريكا

2021/04/24 | 19:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب خمسة أشخاص بجروح بإطلاق للنار في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية اليوم السبت.

وأشارت الشرطة عبر صفحتها في “تويتر” إلى أن أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم لا تهدد حياتهم”، وأن مطلق النار جرى توقيفه.

وفي وقت سابق قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة إطلاق للنار وقع في مركز تجاري في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.

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