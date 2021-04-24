هجوم على ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري

2021/04/24 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,(أ ف ب) – تعرّضت ناقلة نفط إيرانية قبالة الساحل السوري السبت إلى هجوم أدى لاندلاع حريق ضخم فيها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة النفط إعلانها عن اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها “لما يعتقد أنه […]

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