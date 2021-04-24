عملية برية وجوية جديدة للجيش التركي على جبال متينا في العراق

2021/04/24 | 19:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول, 24-4-2021 (أ ف ب) – شن الجيش التركي السبت هجوما بريا وجويا جديدا على قواعد المسلحين الأكراد في شمال العراق، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام محلية.وقالت وسائل إعلام تركية إن قوات خاصة من الجيش نفذت إنزالًا في منطقة متينا من طائرات هليكوبتر بينما ألقت طائرات حربية قنابل على أهداف لحزب العمال […]

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