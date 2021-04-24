بعد ان اثارت رسالته الجدل.. وزير الثقافة يعتذر

2021/04/24 | 19:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قدم وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، السبت، اعتذارا بسبب تقديم طلب لرعاية الشاعر سعدي يوسف.

وقال ناظم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (24 نيسان 2021)، ان "الرسالة التي وجهتها إلى وزارة الخارجية طلبا لرعاية الشاعر سعدي يوسف في مرضه انطلقت من بعد إنساني محض أسسه الإسلام في القرآن الكريم، ونبي الرحمة (ص) في أحاديثه وسلوكه، وهي مبادئ دينية إسلامية أؤمن بها في حياتي وسيرتي الشخصية والمهنية".

واضاف البيان، انه "كان دافعي إلى إظهار التعاطف مع شاعر عراقي يحتضر قول للإمام علي عليه السلام: العفو أقرب".

واوضح ان "إيماني بقيمي الدينية المقدسة واحترامي وتقديري لمشاعر الكثرة الكاثرة من الناس أهم من تعاطفي ذاك لإيماني كمسؤول في الدولة بأن القيم المقدسة ومشاعر الناس أولى بالمراعاة دائما من أي اعتبار آخر".

واشار البيان، الى انه "لذلك أقدم اعتذاري لكل من شعر بألم في ضميره الوطني والديني والإنساني".

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