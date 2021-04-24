بايدن يعترف رسمياً بالمجازر بحق الأرمن

2021/04/24 | 19:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، اعترافه رسمياً، بالابادة الارمنية، مكرماً بذلك ذكرى 1.5 مليون أرمني لقوا حتفهم في مذابح خلال السنوات الأخيرة من حكم الدولة العثمانية.

ووصف بايدن المذبحة التي تعرض لها 1.5 مليون من الأرمن أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية بالإبادة الجماعية.

وقال مسؤول أمريكي، أن اعتراف بايدن بالإبادة بحق الأرمن لا يهدف إلى تحميل تركيا المسؤولية.



واعتبر ان الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالإبادة بحق الأرمن هو ضمان عدم تكرارها.

من جهته، شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على رفض أنقرة للقرار الأمريكي.

واعترفت نحو ثلاثين دولة والاتحاد الأوروبي بالابادة الارمينية، في حين ترفض تركيا هذا الاتهام بشكل قاطع.

PUKmedia عن وكالات

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