حسن ناظم يعتذر بشأن رسالته لرعاية سعدي يوسف

2021/04/24 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم وزير الثقافة، حسن ناظم، السبت، اعتذاراً بشأن رسالته إلى وزارة الخارجية، لرعاية الشاعر سعدي يوسف.

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وقال ناظم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 نيسان 2021) : "إنّ الرسالةَ التي وجّهتُها إلى وزارة الخارجية طلباً لرعايةِ الشاعر سعدي يوسف في مرضِهِ انطلقت من بعدٍ إنسانيّ محضٍ أسّسه الإسلام في القرآن الكريم، ونبيّ الرحمة (ص) في أحاديثِهِ وسلوكِهِ، وهي مبادئُ دينيةٌ إسلاميةٌ أؤمنُ بها في حياتي وسيرتي الشخصية والمهنية".

وأضاف، أنه "قد كان دافعي إلى إظهارِ التعاطفِ مع شاعرٍ عراقيٍّ يُحتضرُ قولٌ للإمام علي عليه السلام: العفوُ أقربُ، ولكنّ إيماني بقيمي الدينية المقدّسة واحترامي وتقديري لمشاعرِ الكثرةِ الكاثرةِ من الناسِ أهمُّ من تعاطفي ذاك لإيماني كمسؤولٍ في الدولةِ بأنّ القيمَ المقدّسةَ ومشاعرَ الناسِ أولى بالمراعاةِ دائماً من أيِّ اعتبارٍ آخرَ، لذلك أقدّمُ اعتذاري لكلِّ من شعرَ بألمٍ في ضميرِهِ الوطنيّ والدينيّ والإنسانيّ".

وتطرق وزير الثقافة حسن ناظم، الجمعة، إلى الآراء حول رسالته الأخيرة إلى وزارة الخارجية، التي طلب فيها رعاية الشاعر العراقي سعدي يوسف في لندن.

واعترض نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، على مبادرة الثقافة، وطالب في بيان صدر عنه، بالتراجع عنها، بسبب إساءة الشاعر سعدي، إلى النبي محمد.

وقال ناظم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (23 نيسان 2021) إن "هدفي من الكتاب أن أرسل رسالة إلى العراقيين، إلى العالم العربي، إلى العراقيين خاصة الذين يقولون دوماً إن بلدهم يخذلهم في الملمّات، رسالة أن دولة العراق الجديدة لا تتخلى عنهم رغم كلّ شيء، وهدفي أبعد من العناية بسعدي، أبعد من رعاية مريض، أبعد من الآني الذي يحفّ بنا".

وأضاف" كل ما قلتموه عن سعدي صحيح في مواقفه السيئة وتخاريفه في أرذل العمر التي لا تدخل في باب حرية التعبير.



وقد كتبت مقالاً طويلاً نشرته قبل سنوات (سأنشره هنا) عن هذه المواقف السيئة والتخاريف وأدنتُهُ عليها، موقفي واضح في هذا منذ سنوات، كتبتُه كناقد للشعر وأستاذ جامعي.



ولم يبق شاعر عراقي وناقد لم يُدنْه عليها، سعدي مات شاعراً منذ سنوات، منذ التسعينيات لم يكتب قصيدة، وما يكتبه من نصوص هي أوعية لأحقاد وسموم ترتدّ عليه".

وتابع ناظم، "سعدي دانه كما قلت على مواقفه مثقفون أنا بينهم وشعراء ورجال ثقافة، ولم يردّ على إساءاته رجل دولة من أولئك الذين اعتدى عليهم مثل المرحوم جلال طالباني وغيره، بل ردّ الفريق عبد الوهاب الساعدي إساءته بالإحسان وقال عنه ((الله يغفر له، ما أحسن التقدير، ومهما يكن عراقي ومحسوب علينا))".





وأوضح ناظم، "أنني تصرّفتُ اليوم كوزير في دولة جديدة وليس كناقد للشعر..



ما سيبقى من سعدي شيء واحد وهو الشاعر الكبير الذي حجز مكانه في تاريخنا الشعري ومعتمدنا الأدبي (المعتمد الأدبي مصطلح لما استقرّ من أدب عظيم في أمة معينة) منذ امرئ القيس حتى السياب، هذا المكان الكبير لم أرد لدولة ما بعد 2003 أن تغفله وتسقط فيما سقطت فيه دولة البعث بإهمال الجواهري، ومصطفى جمال الدين، وأضرابهما، لمجرد عدم تحمّل التفاتة عناية بمريض، والدولة وشعب العراق وأنتم النخبة أولى بمثل هذه المواقف السامية التي يزخر بها تاريخنا وحكاياتنا، وتختزنها موسوعاتنا وسِيَرُ أئمتنا من ردّ الإساءة بالإحسان في موقف الضيق".

وقال ناظم إن الشاعر السعدي، لديه "إساءات كثيرة طالت إحداها السيد السيستاني وأحسب أن لو طُلب من المرجع رعايته مريضاً لرعاه، وقبله رعى النبي (ص) الشاعر كعب بن زهير بعد الهجاء الذي رمى به النبي (ص)، وغير هذه القصص كثير ممّا يبني أخلاق التسامح ويرقّيها على أخلاق النقمة والانتقام".

وأضاف، "أحسب أن الدولة لو تحاسب على المواقف السيئة لكبار شعرائها لكان علينا أن نحطم تمثال الرصافي وسط بغداد لأن مواقفه الطائفية السيئة وكتابته عن النبي (ص) قذرة بكلّ معنى الكلمة، ولا تقلّ عن مواقف سعدي حقداً، لكنه باق في ذاكرة العراق والعرب عملاقاً شعرياً أول من مجّده الجواهري بقصائد خالدة مدحاً في حياته ورثاء في مماته".





وتابع، ناظم: "هل تتذكرون موقف دولة البعث من الشاعر أبي نواس، حين أرادت إزالة تمثاله لأصله الأعجمي ..



إن أخطر شاعر موّه على العراقيين سمومه هو عبد الرزاق عبد الواحد، فقد قتل العراقيين مع صدام بقلمه، وظل نصيراً لصدام حتى النفس الأخير، لكنه لم يسقط فيما سقط فيه سعدي من إساءات وتخاريف، بل كتب لنا قصيدة عن الإمام الحسين أنست الناس جرائمه الشعرية في القادسية".

ولفت إلى أن "لسعدي يوسف 8 مجلدات من الشعر وعشرات الكتب الأخرى والترجمات، وله تأثير ضخم في الشعرية العربية ..



دعونا نصفح عن تخاريفه في أرذل العمر ونتمسك بكثير من مؤلفاته المبدعة، ونقول مثل تشرتشل في مقولته ((لو خيرونا بين التخلي عن كل مستعمراتنا، وبين مؤلفات شكسبير، لاحتفظنا بما تركه شكسبير))، ولدى سعدي إبداع كبير لا يُنسى ، سيبقى بعد أن يزول ونزول وتزول تخاريفه وتُنسى".

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