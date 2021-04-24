2021/04/24 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أصيب خمسة أشخاص بجروح بإطلاق للنار في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية اليوم السبت.

وأشارت الشرطة عبر صفحتها في "تويتر" إلى أن أربعة جرحى تم نقلهم إلى المستشفى وإصاباتهم لا تهدد حياتهم"، وأن مطلق النار جرى توقيفه.

وفي وقت سابق قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة إطلاق للنار وقع في مركز تجاري في جزيرة لونغ آيلاند بولاية نيويورك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمسة جرحى بإطلاق للنار في ولاية لويزيانا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمسة جرحى بإطلاق للنار في ولاية لويزيانا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).