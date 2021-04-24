تراجع الكهرباء ينذر بشرارة الاحتجاجات في المحافظات والمحافظين يعزون القصور لغياب العدالة بالتجهيز

2021/04/24 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

مع تصاعد درجات الحرارة تدريجيا، وقلة تجهيز ساعات الكهرباء للمحافظات الوسطى والجنوبية مخاوف من اندلاع شرارة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية مجددا وسط تهديد العديد من المواطنين بتنظيم احتجاجات ليلية مالم يتم تدارك الامر سريعا، في وقت عزت الحكومات المحلية قلة التجهيز الى غياب التوزيع العادل للطاقة الكهربائية بين المحافظات.

واعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم السبت، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الاعطال او أي خلل فني يحصل ومعالجة الشبكات العاطلة".

وقال الشعلان في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "غرفة العمليات التي شكلت هي لمتابعة التوزيع العادل لحصة الكهرباء بين مناطق مركز المحافظة والاقضية والنواحي"، مبينا ان "مشكلة الكهرباء مسؤولية مركزية ولادخل للحكومات المحلية فيها".

واوضح الشعلان ان "محافظة الديوانية تواصل الضغط على الحكومة المركزية لزيادة ساعات التجهيز وعدم حرمان المحافظة من حصتها المقررة".

من جانب اخر قال محافظ واسط محمد المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "لاوجود للتوزيع العادل للطاقة الكهربائية بين المحافظات، الامر الذي يؤدي الى حرمان بعض المحافظات ومن بينها واسط من حصتها المقررة وبالتالي حصول نقص في ساعات التجهيز بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ".

ولفت المياحي الى "تقديم طلب رسمي الى رئيس مجلس الوزراء للأشراف شخصيا على مسالة توزيع حصص المحافظات لضمان عدم التجاوز بين محافظة واخرى كون النقص يؤدي الى الارباك".

وينوي عدد من المواطنين عزمهم تنظيم احتجاجات ليلية احتجاجا على انخفاض ساعات التجهيز للطاقة الكهربائية في محافظات بابل والديوانية وواسط وباقي المحافظات.

وذكر حيدر البديري من اهالي محافظة الديوانية في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر رمضان وتردي وانخفاض كبير بساعات تجهيز الطاقة الكهربائية هناك نية لدى العديد من المواطنين للخروج باحتجاجهم من خلال تظاهرات ليلية لمطالبة وزارة الكهرباء بزيادة ساعات التجهيز لمحافظة الديوانية".

واضاف ان "ازمة الطاقة الكهربائية ستفجر الوضع في محافظة الديوانية لوجود قصور واضح وغياب كبير لساعات التجهيز في عموم المحافظة".

وعلى صعيد متصل بين عبد الله سلمان من محافظة بابل في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "منذ ايام تشهد المحافظة تظاهرات ليلية بسبب تردي الطاقة الكهربائية، وقلة ساعات التجهيز مركزيا، اضافة لعدم اهتمام الحكومة المحلية ودائرة الكهرباء بهذا المجال واهمال صيانة الشبكات قبل الصيف والتي عادة ما تتعرض في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة الى انهيار بسبب تهالكها وقدمها وعدم صيانتها ".

وافاد ان " استمرار تردي ساعات تجهيز التيار الكهربائي ستكون شرارة اندلاع احتجاجات في المحافظات وقد تعيد الاوضاع لمرحلة ماقبل الاستقرار، لذلك فان الحكومتان المركزية والمحلية مدعوتان لإيجاد حلول سريعة ".

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