2021/04/24 | 20:00 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أبريل 2021 | 07:55 مساءً

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ضبط ست شاحنات من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت، ضبط ٦شاحنات مخالفة للاستيراد من قبل تحريات كمرك المنطقة الشمالية وذكرت الهيئة في بيان ، ان "موظفي قسم التحريات ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية ( مفرزة كركوك ) قاموا بضبط شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة لضوابط الأستيراد".



وأوضحت الهيئة العامة للكمارك أن "الشاحنات تحمل ( أضافات علفية + سكائر و معسل + امبولات بلاستيكية + مشروبات غازية )".



وأكدت، انه "تم اتخاذ الأجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل" .

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