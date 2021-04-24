سائرون تكشف لـNRT تفاصيل الكتلة الصدرية ورؤيتها والتحالفات المقبلة

2021/04/24 | 20:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، السبت، الرؤية السياسية للتيار الصدري في الانتخابات المقبلة بعد تشكيل "حزب الكتلة الصدرية"، مشيرا إلى ان مسألة التحالفات ترتبط بعدد المقاعد التي سنحصل عليها وبعدد المقاعد التي سيحصل عليها الطرف المقابل.

وقال المسعودي في تصريح لـNRT اليوم، (24 نيسان 2021)، انه "كل كتلة سياسية تحاول في الانتخابات ان تجد لها مساحة عمل وبعد سياسي جديد يختلف عن السابق، اليوم رؤية القيادة السياسية في التيار الصدري واضحة في تشكيل حزب الكتلة الصدرية التي ستدخل هذه الانتخابات باسماء ورموز وقيادات معروفة على التيار الصدري، بالتالي سيقع على عاتق هذه الكتلة تشكيل الحكومة ان حققت المقاعد الكافية للحصول على المرتبة الاولى والدخول في تشكيل الكتلة الاكبر، التي ينبغي لها ان تكون قوية تراعي الاخفاقات السابقة وما جرى من احداث دموية بعد 1-10- 2019 اثناء الحراك الشعبي".

وأضاف، ان "الكتلة الصدرية ستنزل بهذه الاسماء ذات الصبغة الصدرية التي عملت في مفاصل التيار الصدري وجزء منهم كانوا نوابا سابقين ومسؤولين وجزء منهم في الهيئة السياسية وفي سرايا السلام، وبالتالي فان الهدف هو تقديم نماذج قوية وتمتلك قاعدة جماهرية ورؤية في العمل السياسي والتنفيذي".

وتابع ان "مسألة التحالفات حديث سابق لاوانه، ويرتبط بعدد المقاعد التي سنحصل عليها وعدد مقاعد الجهات السياسية الاخرى، فليس من المعقول ان نتحالف مع جهة سياسية تمتلك 10 مقاعد أو 15 مقاعدا، فالقضية ترتبط بعدد المقاعد التي سنحصل عليها وبعدد المقاعد التي سيحصل عليها الطرف المقابل".

وأوضح، ان "الشارع العراقي يحتاج إلى قوة سياسية تحصل على مقاعد تؤهلها لتشكيل الحكومة بدلا من الذهاب إلى قوى سياسية متعددة تشترك جميعها في الحكومة وفي ذات الوقت تشترك في المعارضة وتدخل في صراعات للحصول على المناصب والمغانم الحكومية والوزارات وغيرها، واعتقد ان التجربة صعبة وجديدة ولكن سيكتب لها النجاح فقط تحتاج إلى وعي الشعب بالتصويت إلى قوة سياسية قادرة على تحقيق جزء من احلام الشعب العراقي، في هذه المرحلة على أقل تقدير، وتبقى صناديق الاقتراع والشعب هما الفيصل في الاحداث المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد المتحدث باسم الكتلة الصدرية، حيدر الحداد، جاهزية الكتلة لخوض الانتخابات المقبلة، بعد تقديم اسماء مرشحيها للمفوضية.

وقال الحداد في بيان، ان "الكتلة الصدرية قدمت اسماء مرشحيها هذا اليوم لمفوضية الانتخابات"، مبينا ان "الشخصيات التي قدمت وطنية ومهنية، تمتلك الكفاءة والخبرة ومشهود لها بالنزاهة".

وأضاف، ان "الكتلة الصدرية تعلن جاهزيتها لخوض الانتخابات التشريعية القادمة لاختيار اعضاء مجلس النواب لدورته الخامسة والتي ستجرى في 10 تشرين الأول 2021".

A.A

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