2021/04/24 | 20:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني علق رئيس وزراء أريمينا نيكول باشينيان، اليوم السبت، على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن الاعتراف بالمذابح التي ارتكبت في العهد العثماني ضد أكثر من مليون أرمني.وقال باشينيان، في رسالة وجهها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس وزراء أرمينيا يرحب باعتراف واشنطن “بإبادة الأرمن” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء أرمينيا يرحب باعتراف واشنطن “بإبادة الأرمن”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء أرمينيا يرحب باعتراف واشنطن “بإبادة الأرمن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).