تشاووش أوغلو: نرفض وصف بايدن لأحداث 1915 بـ

2021/04/24 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، عن رفض بلاده استخدام الرئيس الأمريكي جو بايدن مصطلح "الإبادة" لوصف "أحداث 1915" والتي اتهمت فيها الدولة العثمانية بارتكاب مجزرة ضد أكثر من مليون من الأرمن.وقال أوغلو في تغريدة على موقع تويتر: "الكلمات لا تغير التاريخ ولا تكتبه من جديد، لسنا في وضع لنتعلم تاريخنا من غيرنا".وأكد أوغلو رفض تركيا بيان بايدن بشأن "إبادة الأرمن" المزعومة مضيفا: "الانتهازية السياسية أكبر خيانة ضد السلام والعدل، نرفض بشكل كامل هذا البيان الذي أساسه الوحيد الشعبوية".وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات".وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف".

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