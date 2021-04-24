2021/04/24 | 20:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن في بيان أن أحداث عام 1915 شهدت إبادة جماعية للأرمن خلال العهد العثماني

بايدن: أحداث عام 1915 شهدت إبادة جماعية للأرمن خلال العهد العثماني

بايدن: ذكرنا لما تعرض له الأرمن هدفه ضمان عدم تكرار ما جرى وليس توجيه اللوم

وزارة الخارجية التركية: نرفض تماما قرار أميركا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

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