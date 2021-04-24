بايدن يعتبر مجازر العثمانيين بحق الأرمن

2021/04/24 | 20:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت بالمجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد الأرمن على أنها "إبادة جماعية"، ليصبح بذلك أول رئيس للولايات المتحدة يعترف بالإبادة الأرمنية.

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