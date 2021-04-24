تاريخ الدين: الدين الروماني القديم - مالك ابوعليا

2021/04/24 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمحَظِيَ الدين الروماني القديم باهتمام كبير من العلماء من حيث خصائصه الاستثنائية ومن حيث الدور العام الذي لعتبه الدولة الرومانية وثقافتها في تاريخ الانسانية.



كانت ديانة الرومان، على الرغم من بعض سماتها التي تشترك بها مع الديانة اليونانية نتيجةً ل ......





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