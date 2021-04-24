من مقالب الناشرين في المترجمين - مصطفى مجدي الجمال

2021/04/24 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_مجدي_الجمال فكرة هذه المقالة نبعت من تدوينة نشرتها على الفيس بوك عن اهتمامي بالترجمة لكتب تتحدث عن دول الجوار لمصر..



وقد أثارت التدوينة اهتمام الكثيرين..



وهو ما دعاني إلى التوسع في البوح بوقائع غريبة حدثت لي مع الناشرين أذكر بعضها باختصار..تقول التدوينة:(( رغم أنني لم أتعلم الترجمة أكاديميا فقد ترجمت حوالي 35 كتابا وعددا كبيرا من المقالات والأعمال الأكاديمية..



ومع ذلك فلم يكن طابعي هو طابع المترجم ......





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