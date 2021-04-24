مستشار الكاظمي يحدد إيجابيات رفع العراق من قائمة البلدان عالية المخاطر بغسيل الأموال

2021/04/24 | 20:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، إيجابيات عدة لرفع العراق من القائمة البريطانية للبلدان عالية المخاطر بغسيل الأموال.وقال صالح، إن “السلطة النقدية تدرك أن بريطانيا وسوق لندن المالية بالذات هي المركز المالي العالمي الاول، وأن ما أقدمت عليه المملكة المتحدة من خطوة في مجال تعزيز حوكمة العمل المالي الدولي […]

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