درجال يجري مباحثات مع رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم

2021/04/24 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، مع رئيس مجلس إدارة الإتحاد العماني لكرة القدم سالم بن عبد الوهيبي، السبت، سُبل التعاون المشترك بين البلدين لاسيما في مجال كرة القدم.

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وقَدمَ الوزير بحسب بيان تلقى "ناس" نسخة منه (24 نيسان 2021)، "شُكره وتقديره إلى سلطنة عمان على الدعمِ الكبير لملف تضييف العراق لكأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ25، وأن الدعم الذي قدمتهُ السلطنة ليس بغريب، وذلك لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبينًا ضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب في كلا البلدين وتعزيز الروابط الأخوية بما يخدم مسيرة كرة القدم في العراق وسلطنة عمان".

وتأتي زيارة الوفد العراقي في "إطار الجولة الخليجية برئاسة وزير الشباب والرياضة عدنان وعضوية محافظ البصرة ورئيس وأمين سر اللجنة التطبيعية في الإتحاد العراقي لكرة القدم لدول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت يوم الخميس الماضي بزيارة الكويت ومن ثم الإمارات والبحرين لدعمِ ملف البصرة لتضييف بطولة خليجي 25".

من جهته "رحب سالم بن عبد الوهيبي، بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ناقلًا له تحيات أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العماني لكرة القدم وأهل الشأن الرياضي في السلطنة".

وأشادَ رئيس مجلس إدارة الإتحاد العماني لكرة القدم "بالعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين والتعاون الوثيق بين الإتحادين العماني والعراقي لكرة القدم، وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقة بين البلدين في مجال كرة القدم".

وكان وزيرُ الشبابِ والرياضةِ عدنان درجال والوفدُ المرافقُ لهُ وصل إلى سلطنةِ عمان في وقت سابق لدعم ملف خليجي 25، وكان في استقبالهِ وكيل وزارةِ الثقافةِ والرياضةِ والشباب العماني رشاد الهنائي.

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