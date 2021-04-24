وزير الداخلية يوجه بإرسال قوة من فرقة الرد السريع الى ناحية العبارة في ديالى

2021/04/24 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

ممثلا عن السيد رئيس الوزراء..



وزير الداخلية يترأس وفدا لحضور مجلس عزاء بني تميم في ديالى =============ممثلا عن السيد رئيس مجلس الوزراء، ترأس وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي، اليوم السبت، وفداً يتكون من السادة وزير الاتصالات ووزير الصحة ومستشار الامن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، فضلا عن عدد من القادة والضباط، حيث شارك هذا الوفد في مجلس عزاء بني تميم في قرية الجيزاني في ناحية العبارة ضمن قضاء بعقوبة، كما نقل تعازي السيد القائد العام للقوات المسلحة لذوي الضحايا في الحادث الذي وقع هناك، واستمع السيد الوزير الى طلباتهم واحتياجاتهم، واطلع الوفد على مجريات الحادث الاخير في هذه القرية.ثم توجه السيد الوزير والوفد المرافق له الى قيادة عمليات ديالى، وعقد سيادته اجتماعاً مع عدد من الضباط والقادة هناك، حيث جرى خلال هذا الاجتماع تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث وتقديم الدعم الكامل من قبل وزارة الداخلية لتعزيز الامن والاستقرار هناك، كما تم توجيه السيد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية للإشراف الشخصي على الجهد الاستخباري للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة خلال مدة وجيزة.كما وجه السيد الوزير بإرسال قوة من فرقة الرد السريع الى هناك للشروع بواجبات من شأنها دعم الأمن في المنطقة والبحث عن العناصر الإرهابية والمطلوبين، بعد أن جرى انشاء مقر مسيطر لهذه القوات هناك.وشدد السيد الغانمي على أهمية تكثيف الجهود الميدانية والعمل الاستخباري بشكل كبير للقضاء على بقايا عصابات داعـش الإرهابية.

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