الاجتياح التركي للعراق: اتهامات لحكومة الكاظمي بالتواطؤ.. وطلب للكتل السياسية

2021/04/24 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب حسن سالم، السبت، ان سكوت حكومة الكاظمي عن الاجتياح التركي لمناطق في إقليم كوردستان، دلالة على "التواطؤ"، مطالبا الكتل السياسية بمحاسبتها على "التعدي الصارخ" للسيادة العراقية.

وقال المكتب الاعلامي لسالم في بيان اليوم (24 نيسان 2021)، ان الاخير "يدين الاجتياح التركي لشمال العراق والتي شملت مناطق متينا وقنديل وافاسين وباسيان والزاب وقارا".

وأوضح سالم، ان "سكوت الحكومة العراقية عن هذا الاحتلال دلالة على التواطئ مع الاتراك والقبول بهذه الاعتداءات ان لم يكن ترتيب مع حكومة الكاظمي وهذا تقصير واضح من الحكومة في واجباتها المنصوص عليها دستوريا".

وطالب سالم وفقا للبيان، "الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها تجاه الحكومة ومحاسبتها على هذا التقصير الذي يعد تعد صارخ للسيادة العراقية".

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