مفوضية الانتخابات تتحدث لـNRT عن التعليمات الخاصة بإدامة سجل الناخبين

2021/04/24 | 20:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء، علي عبدالأمير الحديدي، السبت، التعليمات الخاصة بادامة سجل الناخبين، مؤكدا عدم تمديد فترة التحديث، مشيرا إلى انها شهدت أطول مدة من 2-1-2021 إلى 15-4-2021.

وقال الحديدي في تصريح لـNRT اليوم، (24 نيسان 2021)، ان "مجلس المفوضية قرر في جلسته الاستثنائية بتاريخ (15 نيسان الجاري) عدم تمديد فترة تحديث سجل الناخبين، وان هذا الاستحقاق الانتخابي شهد اطول مدة تحديث من 2-1-2021 إلى 15-4-2021".

وأضاف، كما "قرر مجلس المفوضية مجموعة من التعليمات الخاصة بادامة سجل الناخبين، منها استمرار عملية تسجيل البايومتري مع عدم سحب البطاقة القديمة (قصيرة الامد)، والاستمرار بعملية التصحيح والحذف والاضافة وفقا للاجراءات السابقة، وابلاغ الناخبين الذين يراجعون مراكز التسجيل بعد تاريخ 15-4 (أي بعد انتهاء فترة تحديث سجل الناخبين) بان طباعة بطاقاتهم ستكون بعد الاستحقاق الانتخابي في 10-10-2021".

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