التجارة تعلن استكمال صرف مستحقات فلاحي ومزارعي واسط

2021/04/24 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، السبت، صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين للعام 2020، في محافظة واسط.

وقال المكتب الإعلامي للجبوري، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التجارة، أجرى زيارة تفقدية لمحافظة واسط زار خلالها المراكز التسويقية لمحصول الحنطة ومجمع تسليم الحبوب في المحافظة أيضا".

وأضاف إنه "تم استكمال توزيع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول 2020 في محافظة واسط بعد وصول المبالغ الى فرع الشركة لتجارة الحبوب في المحافظة".

وأشار إلى أن "محافظة واسط من المحافظات المهمة التي تشكل اولوية في عمل وزارة التجارة، كونها تمثل سلة خبز العراقيين لدورها في الموسم التسويقي لمحصول الحنطة".

واوضح أن "هناك بشائر خير لنجاح الموسم التسويقي في هذه المحافظة، من خلال نجاح الآليات التي قامت بها وزارة التجارة من خلال الشفافية في تسلم محصول الحنطة من الفلاحين".

وأكد، أن "وزارة التجارة تسعى جاهدة على كافة الصعد لانجاح الموسم التسويقي وتسلم محصول الحنطة من الفلاحين دون أي اشكاليات أو مخالفات من أجل توفير الخزين الستراتيجي لمادة القمح".

ولفت الى، أن "وزارة التجارة استكملت تجهيز الحصة الرمضانية، وهي الان تطلق الحصة الثانية من هذه المفردات لغرض توفير الامن الغذائي للمواطنين والاسهام في معالجة ارتفاع الاسعار الحاد للمواد الغذائية من خلال ضخ كميات كبيرة من مفردات المواد الغذائية للمواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية".

وشدد وزير التجارة، على "أهمية تجهيز كامل المفردات للمواطنين خلال فترة محددة تتيح للمواطنين تسلم حصصهم".

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