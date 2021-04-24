الاعرجي يوضح موقف العراق من مخرجات الحوار الاستراتيجي مع واشنطن

2021/04/24 | 21:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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الاستراتيجي اعلن مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي، السبت، التزام العراق بمخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية.

وقال الاعرجي في تصريح تابعه NRT عربية، (24 نيسان 2021)، ان "القرارات الوطنية تتخذ بقرار وطني".

واضاف، ان "العراق ملتزم بمخرجات الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي وانسحاب القوات الاجنبية المقاتلة وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان ".



واشار الاعرجي، الى انه "لا وجود لقواعد اجنبية في العراق ومهمة التحالف في العراق مهمة تدريبية استشارية".

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