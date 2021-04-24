الهند.. مصرع 8 أشخاص على الأقل جراء انهيار جليدي

2021/04/24 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - متابعةأعلن مسؤول في الحكومة الهندية ، اليوم السبت، أن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار جليدي في ولاية أوتاراخاند الهندية.وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع للصحفيين بأنه "تم انتشال 8 جثث، وعمليات البحث والإنقاذ جارية"، وأن 6 بين من تم إنقاذهم في حالة حرجة.وأضاف أن "الطرق انقطعت في أربعة أو خمسة مواقع بسبب انهيارات أرضية متعددة بعد الانهيار الجليدي في منطقة تشامولي في ولاية أوتاراخاند بالقرب من الحدود مع الصين مساء أمس الجمعة وأن الجيش الهندي أنقذ 384 شخصا.

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