الضاري: الخروقات مؤشر خطير يؤكد ضعف الإجراءات المتخذة لحماية أرواح العراقيين

2021/04/24 | 21:18 - المصدر: قناة التغيير

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بدوره حذر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري من تصاعد التدهور الأمني في ديالى مؤكدا ان ما حدث في قرية الجيزاني مؤشر خطير يؤكد ضعف الإجراءات المتخذة لحماية أرواح العراقيين.

وجدد الضاري في تغريدة على تويتر دعواته الى الحكومة لوضع الخطط اللازمة لإعادة الثقة بين المواطن وقوات الأمن وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة والمحافظة على الاستقرار.

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