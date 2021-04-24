كفري.. انطلاق مهرجان فني مشترك

2021/04/24 | 21:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار " نحن نحب كفري" انطلق يوم السبت، المهرجان المشترك لمنظمة "لون" للثقافة والازدهار ومنظمة " هاوكاري" الالمانية، وذلك بمبنى قيصرية المدينة القديمة.

استهل المهرجان بالوقوف دقيقة صمت اجلالا واحتراما لارواح شهداء كوردستان، ثم بدأت الفعاليات بكلمة هونر فخرالدين ممثل منظمة " هاوكاري" الالمانية، تلاها عرضت مسرحية لمجموعة كفري، كما شملت الفعاليات تلوين مكان سقوط صاروخين في المدينة قبل يومين، اضافة الى فعاليات اخرى موسيقية.

وفي ختام المهرجان وزعت جوائز على عدد من المتبرعين فيه.

PUKmedia خاص

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