جمانة الغلاي: 169 امرأة رشحن انفسهن للانتخابات

2021/04/24 | 21:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، عن تسجيل 357 حزبا، لافتة الى ترشيح 169 امرأة انفسهن للانتخابات التشريعية المبكرة التي من المقرر ان تجري يوم 10/10/2021.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية لـPUKmedia: ان عدد الاحزاب التي سجلت للانتخابات المقبلة 357 حزبا،كما ان الترشيحات النسائية بلغت 169 امراة.

واضافت: ان هناك 22 تحالفا، و 12 مرشحا عن الشبك، 2 الصابئة، الايزيديين 6 والمسيحيين 16 مرشحا، مشيرة الى ان الاحزاب التي لها اجازة تاسيس مشروطة تستطيع خوض الانتخابات.

واكدت ان عدد المرشحين 847 للانتخابات المقبلة، لافتة الى ان الاحصائية اعلاه هي آخر احصائية للمفوضية

PUKmedia خاص

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