مسجدي: زيارة ظريف إلى بغداد فرصة لتعزيز العلاقات بين الحكومتين

2021/04/24 | 21:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رأى السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، اليوم السبت، أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى بغداد، فرصة لتعزيز العلاقات بين الحكومتين.وقال مسجدي، عبر تغريدة على موقع […]

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