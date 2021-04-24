الزراعة تتوقع تأثر زراعة الرز بالموسم المقبل في ميسان وواسط

2021/04/24 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توقعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، تأثر زراعة الرز في الموسم المقبل بمحافظتي ميسان وواسط كونهما تحتاجان لوفرة المياه، فيما اشارت الى وفرة اربعة محاصيل زراعية خلال الايام المقبلة تستمر لـ 20 يوما.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) وتابعته (بغداد اليوم)، أنه "تمت في الموسم الصيفي زراعة الرز والذرة الصفراء والماش والسمسم، وهذه المواد لا تخص الامن الغذائي بشكل رئيس، ولا تمس الخضر من ناحية السقي لأن الخضر لا تحتاج الا الى مياه قليلة والأمن الغذائي مؤمن بشكل كامل".

وأضاف، أن "الايام القليلة المقبلة ستشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية من المحاصيل الزراعية ومنها الباذنجان والشجر والخيار والطماطم"، لافتا الى أن "هذه الوفرة ستتم خلال فترة تتراوح بين 15 الى 20 يوما".

وتابع، أن "الخطة الزراعية الصيفية لن تتأثر بقلة المياه، ووزارة الموارد المائية أكدت عدم وجود تأثير للمياه على الخطة الزراعية الصيفية، على مستوى الغذاء، باعتبار أن الخضر والمحاصيل الزراعية مؤمنة"، لافتاً إلى أن "زراعة الرز أيضاً قد تتأثر في بعض المحافظات ومنها محافظتا ميسان وواسط كونهما تحتاجان لوفرة المياه".

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