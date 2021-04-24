الزراعة تؤكد: الخطة الزراعية الصيفية لن تتأثر بقلة المياه

2021/04/24 | 21:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن الايام القليلة المقبلة ستشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية من المحاصيل الزراعية، فيما أشارت إلى أن الخطة الزراعية الصيفية لن تتأثر بقلة المياه.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية أنه “تمت في الموسم الصيفي زراعة الرز والذرة الصفراء والماش والسمسم، وهذه المواد لا تخص الامن الغذائي بشكل رئيس، ولا تمس الخضر من ناحية السقي لأن الخضر لا تحتاج الا الى مياه قليلة والأمن الغذائي مؤمن بشكل كامل”.

وأضاف النايف، أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد وفرة كبيرة في المواد الغذائية من المحاصيل الزراعية ومنها الباذنجان والشجر والخيار والطماطم”، لافتا الى أن “هذه الوفرة ستتم خلال فترة تتراوح بين 15 الى 20 يوما”.

وتابع، أن “الخطة الزراعية الصيفية لن تتأثر بقلة المياه، ووزارة الموارد المائية أكدت عدم وجود تأثير للمياه على الخطة الزراعية الصيفية، على مستوى الغذاء، باعتبار أن الخضر والمحاصيل الزراعية مؤمنة”، لافتاً إلى أن “زراعة الرز أيضاً قد تتأثر في بعض المحافظات ومنها محافظتا ميسان وواسط كونهما تحتاجان لوفرة المياه”.

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